Das Welternährungsprogramm WFP geht davon aus, dass in Madagaskar wegen der anhaltenden Dürre inzwischen rund 400.000 Menschen vom Hungertod bedroht sind.

WFP-Direktor Beasley twitterte, wenn man nicht sofort handle, werde sich die Lage in den kommenden Monaten weiter verschärfen. Beasley hatte Madagaskar kürzlich mit der Regionaldirektorin des Welternährungsprogrammes, Castro, besucht. Auch sie beschrieb die Lage auf einer Pressekonferenz als immer dramatischer.



Die Organisation Welthungerhilfe geht davon aus, dass sich 14.000 Menschen in akuter Lebensgefahr befinden. Der Leiter des Landesbüros in Madagaskar, Bowen, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Not sei noch nie so groß gewesen. Viele Hungernde äßen inzwischen Insekten, Lehm und lose Blätter. Am meisten gefährdet seien die Kinder, betonte Bowen.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.