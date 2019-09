In Madagaskar hat Papst Franziskus bei einem Gottesdienst vor rund einer Million Gläubigen vor sozialer Ausgrenzung und Vetternwirtschaft gewarnt.

Gewalt, Ausgrenzung, Spaltung und Terrorismus hätten nichts mit dem Christentum zu tun, sagte er in der Hauptstadt Antananarivo. Volkszugehörigkeit oder Religion dürften nicht für eigene Zwecke instrumentalisiert werden. Das Leid der Menschen sei nicht Gottes Plan. Erneut rief der Papst die Madagassen auf, an einem gerechten und solidarischen Aufbau des Landes mitzuwirken.



Gestern hatte Franziskus bei einem Treffen mit Regierungsvertretern Korruption und Umweltzerstörung in dem südostafrikanischen Staat kritisiert. Dies gefährde die Zukunft Madagaskars. Zudem forderte der Papst eine gerechtere Verteilung der Einkommen und Unterstützung insbesondere für mittellose Bevölkerungsschichten.