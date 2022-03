Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albrightist tot. (picture alliance/Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa)

Wie ihre Familie mitteilte, starb sie im Alter von 84 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die in der tschechischen Hauptstadt Prag geborene Albright führte das amerikanische Außenministerium von 1997 bis 2001 und war die erste Frau in dieser Position. Während ihrer Amtszeit war Bill Clinton US-Präsident.

