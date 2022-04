Trauerzeremonie

Die ehemalige US-Außenministerin Madeleine Albright bei der Münchner Sicherheitskonferenz 2020. (picture alliance/Alexey Vitvitsky/Sputnik/dpa)

Die demokratische Politikerin war Ende März im Alter von 84 Jahren gestorben. Albright war die erste Frau, die an der Spitze des Außenministeriums stand. Sie wurde 1997 vom damaligen Präsidenten Clinton berufen und blieb bis 2001 im Amt.

Präsident Biden sagte in seiner Würdigung, der Name von Madeleine Albright stehe noch immer als Synonym für Amerika als Kraft für das Gute in der Welt.

Albright war 1937 in Prag als Tochter eines tschechoslowakischen Diplomaten geboren. Ihre Familie floh 1939 nach London und emigrierte 1948 in die USA. Erst spät erfuhr die katholisch erzogene Albright vom Schicksal ihrer jüdischen Großeltern, die in Auschwitz ermordet worden waren.

