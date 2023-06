Muss ihre Welttournee krankheitsbedingt verschieben: Pop-Ikone Madonna. (imago/stock&people/UPI photo)

Starten sollte die Tournee am 15. Juli im kanadischen Vancouver. Dann wollte Madonna quer durch die USA touren und im Herbst nach Europa kommen, unter anderem am 15. und 16. November nach Köln und am 28. und 29. November nach Berlin.

Zur Verschiebung schrieb ihr Manager nun: "Wir werden weitere Details mitteilen, sobald wir sie haben, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tour und für verschobene Shows."

