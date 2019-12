In Madrid hat die 25. Klimakonferenz der Vereinten Nationen begonnen.

Zum Auftakt übernahm Chile offiziell den Vorsitz. Vor Delegierten aus mehr als 190 Ländern betonte die chilenische Umweltministerin Schmidt, im Zentrum der internationalen Klimapolitik müssten die Menschen stehen.



In Madrid soll bis zum 13. Dezember über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaabkommens aus dem Jahr 2015 beraten werden. Die Vereinbarung hat zum Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad und wenn möglich auf 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Für die Bundesregierung reist Umweltministerin Schulze in der zweiten Konferenzwoche nach Madrid.



Der Gipfel sollte ursprünglich in der chilenischen Hauptstadt Santiago stattfinden, wurde aber wegen der dortigen Unruhen kurzfristig nach Madrid verlegt.