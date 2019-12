Bundesentwicklungsminister Müller hat das Ausmaß der Klimakonferenz in Madrid kritisiert.

Der CSU-Politiker sagte dem Sender "Radio Bremen", es sei nicht angemessen und zielführend, wenn 25.000 Teilnehmer aus aller Welt an dem Treffen teilnähmen. Man müsse effizienter arbeiten. Am zweiten Tag des Treffens in der spanischen Hauptstadt tagen heute verschiedene Arbeitsgruppen. Sie diskutieren über Möglichkeiten, wie die in Paris 2015 beschlossenen Klimaziele eingehalten werden können.



Müller selbst hält sich derzeit in Äthiopien auf, wo er ein Flüchtlingslager besuchte. Hier seien die Not und der Klimawandel angekommen, betonte der Minister. Es gebe Regionen, wo es seit drei Jahren nicht mehr geregnet habe und die Menschen jegliche Lebensgrundlage verloren hätten. Den Angaben zufolge sind bis zu 20 Millionen Menschen in der Sahelzone und im Tschad betroffen.