Fast drei Monate nach der Wahl in Spanien stimmt das Parlament über die Wiederwahl des sozialistischen Ministerpräsidenten Sanchez ab.

Beobachter rechnen damit, dass am Nachmittag neben seiner Partei auch das linke Bündnis Podemos für Sanchez stimmen wird. Damit käme er jedoch noch nicht auf die benötigte absolute Mehrheit. Bei einer zweiten Wahlrunde am Donnerstag würden dann mehr Ja- als Nein-Stimmen genügen.



Ursprünglich hatte Sanchez eine Minderheitsregierung angestrebt und geplant, sich von Podemos lediglich ins Amt wählen lassen. Das linke Bündnis forderte jedoch mehrere Ministerposten. Bis zuletzt wurde nur eine vorläufige Einigung erzielt. Meinungsverschiedenheiten gibt es unter anderem beim Umgang mit den Unabhängigkeitsbefürwortern in Katalonien.