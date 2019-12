In Madrid zeichnet sich noch immer kein Ende der UNO-Klimakonferenz ab.

Medienberichten zufolge können sich die Unterhändler nicht auf eine Abschlusserklärung einigen. Streitpunkt ist nach wie vor die konkrete Umsetzung der im Pariser Abkommen 2015 beschlossenen Klimaziele. Damals hatte sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Staaten wie Deutschland, Norwegen, Spanien und Kolumbien machen sich für einen engagierteren Umweltschutz stark. Demgegenüber stehen die USA, Australien und Brasilien, die ihre Anstrengungen eher zurückfahren wollen. Beobachter rechnen nun damit, dass die Zusammenkunft in Madrid ohne eine gemeinsame Vereinbarung enden könnte.



Etliche Delegierte sind bereits abgereist, darunter die meisten Minister. Umwelt- und Hilfsorganisationen kritisierten die Konferenzteilnehmer. Was in Madrid geschehe, werde der beim Klimaschutz gebotenen Eile nicht gerecht.