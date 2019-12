Mit einer Großkundgebung im Zentrum von Madrid wollen Hunderttausende Demonstranten am Abend die Teilnehmer der Weltklimakonferenz zu mehr Engagement ermahnen.

Die schwedische Klimaaktivistin Thunberg sagte in Madrid, die Stimmen des Protests fänden zwar immer mehr Gehör. Dies schlage sich aber noch nicht in konkreten Handlungen nieder.



Umweltorganisationen dringen darauf, dass in Madrid einige Länder eine Anhebung ihrer Klimaschutzziele zusagen. Verhandelt werden außerdem Hilfen für die Entwicklungsländer bei der Bewältigung klimabedingter Schäden sowie Regeln zur Einbeziehung des Emissionszertifikatehandels in die Klimaschutzbemühungen.