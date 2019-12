Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der Vereinten Nationen wohl als das wärmste Jahrzehnt in die Geschichte ein.

Dies sei ein weiterer Beleg dafür, dass sich die Erde aufheize, heißt es in einem Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, der bei der Klimakonferenz in Madrid veröffentlicht wurde. Seit 1980 sei jedes aufeinanderfolgende Jahrzehnt wärmer als das vorangegangene gewesen.



Am zweiten Tag des Treffens in der spanischen Hauptstadt tagen heute verschiedene Arbeitsgruppen. Sie diskutieren über Möglichkeiten, wie die in Paris 2015 beschlossenen Klimaziele eingehalten werden können.



An der UNO-Konferenz nehmen Vertreter von mehr als 190 Staaten teil. Für Deutschland wird Umweltministerin Schulze nächste Woche nach Madrid reisen.