"Maduro muss weg!" fordert zumindest die venezolanische Opposition diese Woche so lautstark wie lange nicht. Die Opposition hat Oberwasser und Juan Guaidó ist ihr Shooting-Star, ein Mann, der bis vor Kurzem eigentlich nur wenigen bekannt war. Bis er dann Anfang Januar zum Vorsitzenden der Nationalversammlung gewählt worden ist. Und plötzlich ist er das Oppositionsgesicht der Stunde, weil er nach seiner Wahl sofort begonnen hat, die Regierung herauszufordern, vor sich her zu treiben.

Nicolás Maduro erkennt er als Präsident nicht an, damit auch alle anderen von Maduro kontrollierten Institutionen nicht, und da es folglich ein Machtvakuum gebe, ist es seiner Meinung nach der Parlamentsvorsitzende, also er, der die Funktion als Interimspräsident übernimmt.

Vor allem hat Guaidó aber offensichtlich die Qualität, die in der Vergangenheit oft zerstrittene Opposition zusammenzuhalten. Und seit er ihr Gesicht ist, hat sich die Basis dieser Opposition auch sichtlich verbreitert. Er spricht auch Menschen aus den Armenvierteln an, die in der Vergangenheit eher bei der sozialistischen Regierung waren - das schlechte Image der Opposition als Oberschichtsveranstaltung, so wie es unter Hugo Chávez noch ganz klar war, das hat Guaidó endgültig abgestreift.

Internationale Gemeinschaft unterstützt Guaidó

Allerdings: Die Macht hat nach wie vor Nicolás Maduro! Die Regierung kontrolliert den Obersten Gerichtshof, die Staatsanwaltschaft und die meisten Bundesstaaten und Großstädte. Juan Guaidó hat zwar nicht die Macht, aber derzeit sicherlich das Moment! Er hat die Straße und einen großen Teil der internationale Anerkennung. Wobei die so klare und schnelle Unterstützung durch die USA auch nach hinten los gehen kann: Seit Hugo Chávez Zeiten hat Einmischung aus Washington der sozialistischen Regierung immer geholfen, die eigenen Reihen zu schließen. Vielleicht ist die Anerkennung anderer lateinamerikanischer Staaten da wichtiger. Aber: Wichtige Staaten wie Russland, die Türkei oder Bolivien erkennen nur Maduro an. Da internationalisiert sich Venezuela also gerade.

Opposition wie Maduro brauchen die Armee

Wer den Machtkampf gewinnt, das hängt sehr davon ab, wie sich Venezuelas Armee positioniert. Opposition wie Maduro brauchen die Armee unbedingt. Guaidó weiß, dass es ohne Unterstützung der Armee für ihn schnell eng werden kann. Immerhin droht ihm wegen Putschversuchs die Verhaftung. So schlimm klingt Putsch in Venezuela indes nicht. Bei ihren Kundgebungen am Mittwoch beriefen sich beide Seiten auf den 23.1.1958. Damals gab es einen zivil-militärischen Putsch gegen Diktator Marcos Pérez Jiménez. Der Kampf um die Deutungshoheit der aktuellen Ereignisse macht auch vor der Geschichte nicht Halt.