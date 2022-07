Deutscher Fußball-Bund

Der Deutsche Fußball-Bund nennt die Nationalmannschaft der Männer fortan nicht mehr "Die Mannschaft". (imago/ Kirchner-Media/ Christopher Neundorf)

Der DFB verwies auf einen einstimmigen Beschluss von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG. Der Beiname habe zwar einen hohen Bekanntheitsgrad und finde besonders im Ausland Anerkennung, erklärte DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Fakt sei aber auch, dass er in Fankreisen hierzulande mitunter kritisch gesehen und emotional diskutiert werde, sagte er. Der Fußball verbinde, das gelte für ein Team der E-Jugend genauso wie für die Männer-Nationalmannschaft, die das ganze Land repräsentiere und so bunt und vielfältig sei wie Deutschland selbst. In ihr könne und soll sich jeder Fan wiederfinden. Die Bezeichnung war 2015 eingeführt worden.