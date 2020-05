Der Fernsehbeitrag "Männerwelten - Belästigung von Frauen", der am Mittwochabend von ProSieben ausgestrahlt wurde, wird nicht nur in den sozialen Medien diskutiert, sondern auch in der Politik - und stößt dort auf viel Zustimmung.

Die Bundesministerin für Frauen, Giffey (SPD), ließ über einen Sprecher ausrichten, sie begrüße jedes Engagement, das die Bemühungen um mehr öffentliche Aufmerksamkeit für diese Problematik unterstütze. Außenminister Maas (SPD) bedankte sich mit einem Tweet bei den Moderatoren sowie bei allen Frauen, die "von ihren grausamen Erfahrungen berichtet haben". Die frauenpolitische Sprecherin der Grünen, Lang, twitterte: "Frauenhass sollte keine Normalität sein." Und der SPD-Europaabgeordnete Wölken bezeichnete die viertelstündige Sendung als "die wahrscheinlich wichtigsten 15 Minuten Fernsehen des Jahres".

Joko und Klaas gegen sexuelle Belästigung

Thema der Fernsehsendung waren sexuelle Belästigung und Gewalt gegen Frauen. Die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf hatten sich von ihrem Sender ProSieben eine Viertelstunde Sendezeit erspielt, die sie frei füllen durften.



Am Mittwochabend lief dann zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr ein Beitrag, in dem verschiedene Formen von sexueller Belästigung und Gewalt gegen Frauen thematisiert wurden. Autorin und Journalistin Sophie Passmann führte durch eine fingierte Kunstausstellung, um verschiedene Facetten des Themas anzusprechen. Zu sehen waren zum Beispiel sogenannte "Dick Picks", also Fotos von männlichen Genitalien, die viele Frauen im Internet ungefragt zugeschickt bekommen. Außerdem trugen prominente Frauen Hasskommentare vor, mit denen sie in den sozialen Netzwerken herabgesetzt wurden.

Gute Quote und hohe Abrufzahlen

Die Sendung hatte im Fernsehen rund 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 6,3 Prozent. Auf Youtube wurde der Beitrag bis Freitagfrüh mehr als 2,8 Millionen mal aufgerufen. Der Hashtag #maennerwelten kletterte innerhalb kürzester Zeit auf Platz eins der deutschen Twitter-Trends und hält sich immer noch in den Top 10. Auch #Belästigung geht viral.

NGOs fordern noch mehr

Stevie Schmiedel von der Protestkampagne Pinkstinks findet das Engagement der beiden Moderatoren "großartig", weist aber darauf hin, dass auch die Behandlung des Themas in Zukunft zählt. Sie fragt: "Werden Joko und Klaas dann in Zukunft auf Sexismen in ihren Shows verzichten? Und Pro Sieben auf Germanys Next Topmodel?". Von der Organisation "Terre des Femmes" heißt es, eine solche Sendung sei längst überfällig gewesen.



Kritik gab es auch am Format selbst. Zum einen seien nur heterosexuelle, weiße, junge Frauen zu sehen gewesen, zum anderen sei die Art der Darstellung misslungen. So sagte Sonja Eismann, Herausgeberin des „Missy Magazine“ im Deutschlandfunk Kultur, Männer würden als etwas „Abgründiges, Ekeliges“ gezeigt. Damit mache man es sich zu einfach. Schließlich sei diese Form des Sexismus für viele Frauen keine krasse Ausnahme, sondern leider Alltag.