Die Welt, die Welt sieht wie gepudert aus. (Unsplash / Gary Ellis)

Zunächst teils mäßiger Frost und gebietsweise Glätte. Tagsüber bedeckt, im Norden und im Südwesten auch sonnige Abschnitte. Im Nordosten und Südosten zeitweise leichter Schneefall. Temperaturen minus 2 bis plus 2 Grad. Morgen im Tagesverlauf zunehmend freundlich, im Westen und Südwesten gebietsweise auch länger sonnig. Im Osten bedeckt und nachlassende Schneefälle. Plus 2 bis minus 4 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Dienstag größtenteils bedeckt, vom Alpenrad bis in die mittleren Landesteile aufkommende Schneefälle, im Osten dichte Wolkenfelder. Plus 1 bis minus 4 Grad.

Diese Nachricht wurde am 11.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.