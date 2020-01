Auf Sizilien sind fast 100 Personen festgenommen worden, unter ihnen hochrangige Mafia-Mitglieder.

Die Verdächtigen sollen rund zehn Millionen Euro an EU-Subventionen erschlichen haben. Seit 2013 sollen Agrarsubventionen für Flächen bezahlt worden sein, die es entweder nicht gibt oder die in öffentlichem Besitz sind, wie die italienischen Ermittler mitteilten. Dabei sollen die Mafia-Clans unter anderem auch mit den örtlichen Behörden und Landwirten zusammengearbeitet haben. Die EU-Kommission nehme den Fall sehr ernst, so ein Sprecher.