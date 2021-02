Eine Bundestagspetition des "Stern" für eine bessere Pflege haben nach Angaben des Magazins bislang 190.000 Menschen online unterschrieben.

Es handele sich damit um die bislang erfolgreichste Online-Bundestagspetition, teilte der "Stern" in Hamburg mit. Am 1. März findet eine öffentliche Anhörung im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags zur Forderung nach einem Systemwechsel in der Pflege statt. Die auf stern.de verlinkte Petition kann noch bis zum 11. Februar auf der entsprechenden Internetseite des Parlaments unterzeichnet werden.



Der Arzt und Reporter Bernhard Albrecht, der die Petition ins Leben rief, meinte dazu: "Niemand aus der Politik kommt jetzt mehr an der Tatsache vorbei, dass viele Menschen in Deutschland einen Systemwechsel im Gesundheitswesen wünschen." Seit 1984 gebe es einen Pflegenotstand in Deutschland, seitdem sei nichts geschehen. Daher versuche man jetzt einen neuen Weg.

Öffentliche Anhörung im Bundestag

Die Linke im Bundestag zeigte sich davon überzeugt, dass die öffentliche Anhörung im Bundestag "gewaltige Aufmerksamkeit" erzeugen werde. Noch vor der Anhörung am 1. März müsse das Bundesgesundheitsministerium auf die Petition antworten. "Für den Erfolg der Petition und vor allem den Fortgang der dringend erforderlichen Reformen in der Pflege wird es darauf ankommen, den Druck auf die CDU aufrechtzuerhalten", sagte die pflegepolitische Sprecherin der Linksfraktion, Pia Zimmermann, dem Evangelischen Pressedienst. Dreh- und Angelpunkt sei die Finanzierung. Notwendig sei eine solidarische Pflegeversicherung, in die auch Spitzenverdiener einzahlen.



Die Unterzeichner der Pflege-Petition fordern unter anderem, dass Pflegekräfte mehr Zeit für die Betreuung ihrer Patienten bekommen sowie verlässliche Arbeitszeiten. Außerdem müsse der Beruf eine Aufwertung erfahren durch höhere Gehälter und bessere Karrierechancen. Schließlich wird eine "konsequente Abkehr von Profitdenken und ökonomischen Fehlanreizen durch eine echte Gesundheitsreform" gefordert.

Diese Nachricht wurde am 03.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.