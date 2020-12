Der Landesparteitag der AfD in Sachsen-Anhalt hat für die anstehende Landtagswahl einen Spitzenkandidaten aufgestellt.

Die rund 400 Teilnehmer in Magdeburg wählten den Landtags-Fraktionsvorsitzenden Kirchner mit 87 Prozent der Stimmen. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Kirchner wird dem offiziell aufgelösten rechtsgerichteten "Flügel" in der Partei zugerechnet. In seiner Rede sagte er, Ziel der AfD sei es, alle ausreisepflichtigen Ausländer abzuschieben und mehr Geld in die Förderung von Familien zu investieren.



Wegen einer Bombendrohung war der Parteitag in der Magdeburger Messe für zweieinhalb Stunden unterbrochen worden.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.