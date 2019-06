Am insolventen Flughafen Magdeburg-Cochstedt soll ein Nationales Drohnenzentrum entstehen.

Nach Angaben des sachsen-anhaltinischen Wirtschaftsministeriums sollen dort unbemannte Luftfahrtsysteme entwickelt und erprobt werden. Man hoffe, dass sich an dem geplanten Forschungsstandort innovative Unternehmen ansiedelten, von denen auch die Wissenschaft des Landes profitiere, sagte Wirtschaftsminister Willingmann in Magdeburg. Der einstige Militärflughafen war in den 1990er-Jahren mit Millionenförderung umgebaut und unter anderem von Billigfluglinien genutzt worden. 2016 meldete der Betreiber Insolvenz an.