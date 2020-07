In Magdeburg hat der zweite Prozesstag zum rechtsterroristischen Anschlag von Halle begonnen.

Nach enormen Schwierigkeiten beim Auftakt hat das Gericht die Einlasskontrollen deutlich beschleunigt. Durch lange Wartezeiten hatte sich der Beginn des Verfahrens am Dienstag um zwei Stunden verzögert. Wegen des großen öffentlichen Interesses und aus Sicherheitsgründen wird der Prozess des Naumburger Oberlandesgerichts in Magdeburg verhandelt.



Heute wird das Video gesichtet, das der Täter live ins Internet übertragen hatte. Zudem sollen die Nebenkläger die Möglichkeit erhalten, dem Angeklagten Fragen zu stellen. Dem 28-Jährigen wird vorgeworfen, am jüdischen Feiertag Jom Kippur im vergangenen Oktober einen Anschlag auf die Synagoge in Halle verübt, zwei Menschen erschossen und weitere verletzt zu haben. Bei seiner Befragung gestern zum Prozessauftakt äußerte er sich antisemitisch und abwertend über Migranten.