Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Magdeburg haben Schaulustige den Einsatz der Rettungskräfte behindert.

Wie die Polizei mitteilte, standen gestern Abend 150 Menschen direkt am Einsatzort. Die Szene sei sehr unübersichtlich gewesen. Man habe die Schaulustigen des Platzes verwiesen, damit die Feuerwehrkräfte mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Wegen der starken Rauchentwicklung konnten sich mehrere Bewohner nicht durch das Treppenhaus in Sicherheit bringen und mussten von den Feuerwehrleuten gerettet werden. Schwer verletzt wurde niemand.



Die Ursache des Brandes ist derweil noch unklar. In Frage kommen laut Polizei ein technischer Defekt, aber auch Brandstiftung. Kriminaltechnische Untersuchungen seien eingeleitet worden.

