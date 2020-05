Im Alter von zwölf Jahren fing Frank van den Bergh an, Gitarre zu spielen und wusste bald, wo er musikalisch hin wollte: zum modernen elektrischen Blues der 1950er-Jahre. Derart geschult an den Bluesaltmeistern aus Chicago, begeisterte sein flüssiges Spiel mit singendem Gitarrensound, den man damals eher von Größen wie Albert Collins kannte. Bei einer gemeinsamen Tour im Jahr 1989 adelte van den Bergh, der längst Magic Frankie hieß, sogar der große B.B. King mit den Worten: "Your group really plays my kind of blues." Ein größeres Kompliment kann es kaum geben! Neben seiner angeschlagen Gesundheit bekam Frankie Zweifel, ob er noch das Richtige tue, ihm war die Magie abhanden gekommen. Inzwischen ist er wieder zurück im Geschäft.

Aufnahme vom 7.5.1994 aus dem Forum, Leverkusen