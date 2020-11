Magnetotellurik Himmlische Hilfe für mongolische Erdwärme

Im Hangai-Gebirge in der Mongolei quillt an vielen Stellen heißes Wasser aus dem Boden - doch das Land nutzt bisher Kohle statt Geothermie zum Heizen und zur Stromproduktion. Das soll sich ändern - mit Magnetotellurik. Dabei hilft der Teilchenwind von der Sonne dabei, die Wärme in der Erde zu finden.

Von Dirk Lorenzen

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek