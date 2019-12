Mahlers „Sinfonie der Tausend“ Monument der Überwältigung

In Gustav Mahlers achter Sinfonie erwartet den Hörer mächtige Klangfülle und eine monumentalen Besetzung. Seine „Sinfonie der Tausend“ bringt bis heute viele Konzerthäuser logistisch an ihrer Grenzen. So war gut ein Drittel der Düsseldorfer Tonhalle für die Musiker reserviert.

Am Mikrofon: Marcus Stäbler

