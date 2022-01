Das Mahnmal befindet sich an der Hohenzollernbrücke in Köln. (imago / C. Hardt)

Es seien Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Tatzeitraum sei auf die Zeit vom 24. Dezember bis zum 14. Januar eingegrenzt worden. Der Staatsschutz sei eingeschaltet.

Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker verurteilte die Schmierereien an dem Mahnmal, das sich in Nähe des Rheins befindet. "Unabhängig davon, ob die Täter*innen aus homophoben Motiven handelten oder es sich um einen Akt von Vandalismus handelt, ist die darin zum Ausdruck kommende Gesinnung und der fehlende Respekt vor den Opfern keinesfalls tolerabel und muss strafrechtlich verfolgt werden", teilte die Politikerin via Twitter mit.