Demonstration

Ein Mediziner Verein hat für heute zu einer Mahnwache an der Hochschule aufgerufen. Die Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf sei eine Hochburg für Tierversuche in Deutschland, heißt es in einer Online-Petition . Sie müsse sich darauf konzentrieren in Forschung und Lehre vollständig ohne auszukommen. Zugleich drängt der Verein " Ärzte gegen Tierversuche " auf die Freilassung von Hunden auf dem Uni-Gelände. Obwohl angeblich keine Versuche mehr an ihnen durchgeführt würden, lebten dort noch neun Tiere. Sie sollten an Privathaushalte vermittelt werden.