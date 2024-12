Nach Anschlag auf Weihnachtsmarkt

Mahnwache in Magdeburger Innenstadt geplant

In Magdeburg soll heute mit einer Mahnwache an die Opfer des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt erinnert werden. Am Versammlungsort vor der Johanniskirche in der Nähe des Tatorts befindet sich bereits ein zentraler Gedenkort. Hunderte Menschen legten dort Blumen ab und entzündeten Kerzen.