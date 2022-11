Tausende Menschen nehmen an einer Kerzenlichtmahnwache für die Opfer der Massenpanik an Halloween teil und halten Schilder hoch. Auf den Schildern wird der Rücktritt des Präsidenten Suk Yeol gefordert. (dpa-news/Ahn Young-Joon/AP)

In einer U-Bahn-Station im Ausgehviertel Itaewon erinnerte ein Meer aus weißen Blumen an das tödliche Massengedränge. Viele Trauernde legten auch Schokolade, Bier und Erdbeermilch zum Gedenken an die vorwiegend jungen Opfer ab. Bei einer Trauer-Kundgebung in Seoul, die von der Opposition organisiert worden war, wurden Rufe nach einem Rücktritt von Präsident Yoon Suk Yeol laut. Viele werfen den Behörden Versagen vor, weil bei der Halloween-Veranstaltung in den engen Gassen zu wenige Polizisten im Einsatz waren. Polizei und Regierung räumten in den vergangenen Tagen schwere Versäumnisse im Umgang mit den Menschenmassen in Itaewon ein.

