Der thüringische Innenminister Georg Maier (SPD) (Archivbild) (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Der SPD-Politiker sagte bei der Innenministerkonferenz in Berlin, es gehe um Sicherheit. Man könne nicht warten, bis Menschen stürben oder zu Schaden kämen. Banken könnten Systeme verbauen, die Geldscheine verklebten oder mit Farbe entwerteten. Auch ließen sich Geldautomaten nachts unzugänglich machen. An Orten mit schnell erreichbaren Fluchtwegen wie Autobahnen könne eine verstärkte Polizeipräsenz erfolgen. Das sei ein Beitrag, den der Staat hier leisten könne. Maier wies darauf hin, dass es in den Niederlanden gelungen sei, das Phänomen einzudämmen.

Die Zahl von Geldautomaten-Sprengungen hatte zuletzt deutlich zugenommen. Allein heute gab es bundesweit mindestens zwei. Banken und Sparkassen hatten vergangenes Jahr angekündigt, ihre Schutzmaßnahmen zu verstärken.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.