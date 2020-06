Im Kampf gegen den gewaltbereiten Rechtsextremismus hat Thüringens Innenminister Maier eine engere Zusammenarbeit der Länder angemahnt. Man müsse früh erkennen, wo sich die Menschen radikalisierten, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. Er warb unter anderem für ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum.

Man müsse sicherstellen, dass Informationen länderübergreifend zur Verfügung stünden, wenn rechtsextremistische Gefährder sich in der Bundesrepublik bewegten. Derzeit gebe es 60 Personen in diesem Umfeld, betonte der Vorsitzende der Innenministerkonferenz. Maier sprach von einer neuen Dimension der Bedrohung. Rechtsextremisten versuchten in andere Gesellschaftsschichten vorzudringen. Mit Blick auf die Zunahme von Verschwörungstheorien betonte er, man müsse auch im Internet frühzeit Strukturen von Rechtsextremismus erkennen.



Am Abend kommen die Innenminister von Bund und Ländern zu einer dreitägigen Konferenz in Erfurt zusammen.