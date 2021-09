Bei einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen ist es in Mailand zu Ausschreitungen gekommen.

Von den mehreren Tausend Protestierenden gerieten mehrere mit Sicherheitskräften aneinander. Nach Medienberichten wurden einige Demonstranten leicht verletzt. In anderen Städten wie Rom oder Triest wurde ebenfalls gegen die Maßnahmen der Regierung protestiert. Auch in Rom wurden Polizisten attackiert.



Ministerpräsident Draghi hatte zuletzt den "Grünen Pass" umfangreich ausgeweitet: Ab Mitte Oktober muss jeder Beschäftigte einen Nachweis vorlegen, dass er geimpft, genesen oder getestet ist. Mit der Maßnahme will die Politik die Impfkampagne weiter antreiben. In Italien sind 77 Prozent der Personen über zwölf Jahren vollständig geimpft.

