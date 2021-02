Wegen des Hochwassers drohen der Schifffahrt auf dem Rhein weitere Einschränkungen.

So rechnet die Kölner Hochwasserschutzzentrale damit, dass der Verkehr spätestens ab morgen Mittag eingestellt werden muss. In Rheinland-Pfalz ist dies auf dem Rhein bereits über weite Strecken der Fall. Wenn bestimmte Pegelstände erreicht werden, ist die Höhe unter den Brücken zu gering. Außerdem soll durch das Verbot verhindert werden, dass die Deiche durch von Schiffen verursachte Wellen beschädigt werden. Weiter rheinabwärts Richtung Duisburg ist das Erreichen der kritischen Marke vorerst nicht in Sicht.



In Hessen gingen die Wasserstände nach offiziellen Angaben zwar fast durchweg zurück. Wegen des anhaltenden Regens sei jedoch mit einer erneuten Überschreitung der Hochwassermeldestufen zu rechnen, hieß es.

