Der rheinland-pfälzische Landtag in Mainz gedenkt am Nachmittag der Opfer der Katastrophe von Ramstein vor 30 Jahren.

Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt kamen am 28. August 1988 bei einer Flugschau 70 Menschen ums Leben, eintausend wurden verletzt. Drei Jets der italienischen Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" stießen in rund 40 Metern Höhe zusammen. Eines von ihnen stürzte brennend in die Menschenmenge und explodierte.