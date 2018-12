In Mainz hat die Polizei einen 26 Jahre alten Syrer festgenommen, der unter Verdacht steht, an Planungen für einen Anschlag in den Niederlanden beteiligt gewesen zu sein.

Das teilte das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt mit. Der Festnahme liege ein Auslieferungsersuchen der niederländischen Justiz zugrunde. Der Syrer verfüge über keinen Wohnsitz in Deutschland und sei hierzulande nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten. Er soll heute dem Haftrichter vorgeführt werden. In den Niederlanden selbst wurden vier Terrorverdächtige festgenommen.