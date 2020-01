Die Klimaschutzbewegung "Fridays for Future" will mit neuen Bündnispartnern und Aktionen des zivilen Ungehorsams den Druck auf die politischen Akteure verstärken.

In den nächsten Monaten werde die Bewegung Antworten auf die Fragen entwickeln, welche Protestformen notwendig seien, hieß es von Seiten der Aktivisten. "Fridays for Future" hatte zuvor angekündigt, in diesem Jahr verstärkt Unternehmen ins Visier zu nehmen.



Weitere Kundgebungen der Klimaschutzbewegung gab es heute etwa in München, Hamburg, Dortmund, Hannover und Magdeburg.