ZDF-Programmdirektor Himmler ist zum neuen Intendanten gewählt worden. Die Entscheidung erfolgte im dritten Wahlgang. Seine Mitbewerberin, die ARD-Journalistin Tina Hassel, hatte ihre Kandidatur zuvor zurückgezogen.

In der dritten Abstimmung erhielt Himmler dann ohne Gegenkandidatin 57 Stimmen. Ein Mitglied des Fernsehrats stimmte gegen ihn, es gab zwei Enthaltungen. Seine Konkurrentin, die ARD-Hauptstadtstudioleiterin Hassel, zog ihre Kandidatur zurück, nachdem es zweimal keine ausreichende Mehrheit gab.



Himmler wird damit Nachfolger des scheidenden ZDF-Intendanten Bellut. Dieser hatte sich nicht mehr um eine dritte Amtszeit beworben und hört im März des kommenden Jahres auf.



Norbert Himmler ist seit 2012 Programmdirektor beim ZDF. Seine Karriere ist eng verknüpft mit dem Spartensender ZDFneo. So gingen von ihm in der Vergangenheit immer wieder Impulse aus, ein jüngeres Publikum anzusprechen. Der Mainzer studierte Germanistik und Politikwissenschaft. Ende der 1990er begann er als freier Mitarbeiter in der "heute"-Redaktion des ZDF und volontierte dann bei dem Sender. 2002 wurde er Programmreferent des ZDF-Chefredakteurs und 2008 Leiter des Spielfilmressorts.



Tina Hassel leitet seit 2015 das ARD-Hauptstadtstudio und ist Chefredakteurin des Fernsehressorts. Früher berichtete sie als Korrespondentin aus Paris, Brüssel und Washington.

Diese Nachricht wurde am 02.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.