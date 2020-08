Der Mainzer Oberbürgermeister Ebling kann sich eine Absage der Fastnachtsfeiern wegen der Coronavirus-Pandemie in seiner Stadt nicht vorstellen.

Man müsse vielmehr Konzepte entwickeln, wie man das Brauchtum auch in der aktuellen Situation pflegen könne, sagte Ebling im Deutschlandfunk. Ein komplettes Streichen der Veranstaltungen sei nicht zu vertreten. Eine - Zitat - "Vollbremsung in dieser Sache" hätte eine negative Wirkung weit in die Gesellschaft hinein, erklärte der SPD-Politiker. Fastnacht oder Karneval bedeute für viele Menschen Zuversicht und Hoffnung, die man ihnen nicht nehmen dürfe. Es sei ohnehin jedem Karnevalisten klar, dass man in diesem Jahr anders feiern müsse. Die Fastnacht werde einen anderen Charakter haben als gewohnt.



Mehrere Politiker halten eine normale Karnevalssession in Pandemie-Zeiten nicht für möglich - unter ihnen Bundesgesundheitsminister Spahn und der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Laumann. Sie empfehlen eine Absage der Veranstaltungen.