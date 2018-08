Der rheinland-pfälzische Landtag hat in einer Gedenkstunde an die Opfer der Flugkatastrophe von Ramstein vor 30 Jahren erinnert.

Anwesend waren auch Hinterbliebene. Ihnen versicherte Ministerpräsidentin Dreyer ihre Anteilnahme. Das Unglück habe sich in das kollektive Gedächtnis der Rheinland-Pfälzer eingegraben. Landtagspräsident Hering bat die Opfer für die mangelhafte politische Aufarbeitung der Geschehnisse um Vergebung. Einige Angehörige klagten bis heute, nicht mit dem Unglück abschließen zu können, weil niemand die Verantwortung übernommen habe. Zwei Betroffene berichteten in einer Gesprächsrunde über ihren Umgang mit der Katastrophe.



Auf dem pfälzischen US-Luftwaffenstützpunkt kamen am 28. August 1988 bei einer Flugschau 70 Menschen ums Leben, über tausend Menschen wurden verletzt. Drei Militärjets einer italienischen Kunstflugstaffel kollidierten damals in der Luft, ein Jet stürzte brennend in die Menschenmenge.