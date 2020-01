Major League Baseball Spionage-Skandal in der MLB

In einem Monat beginnen in der Major League Baseball die Trainingslager. Doch bereits jetzt ist die Liga in Aufruhr. Eine Untersuchung hat ergeben, dass die Houston Astros in ihrer Meistersaison 2017 die Gegner ausspioniert haben.

Von Heiko Oldörp

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek