Wetter

Mal Wolken, mal heiter, meist trocken, 6 bis 18 Grad

Das Wetter: Im Süden und Südwesten nach Nebelauflösung teils länger sonnig, später auch im Osten vermehrt Auflockerungen. Sonst Wechsel aus Sonne und Wolken. Höchsttemperaturen von Ost nach West 6 bis 18 Grad, mit den höchsten Werten am Niederrhein. Morgen in der Osthälfte heiter. In der Westhälfte Bewölkungszunahme, aber meist trocken. 7 bis 17 Grad.