Die Weltgesundheitsorganisation hat erstmals die breite Anwendung eines Impfstoffes gegen Malaria empfohlen. Wie die Behörde in Genf mitteilte, soll das Vakzin RTS,S an Kinder in Afrika südlich der Sahara und in anderen Malaria-Regionen verabreicht werden. WHO-Chef Tedros sprach von einem "historischen Moment".

Zusammen mit bisherigen Präventionsmaßnahmen könnten nun jährlich Zehntausende junge Leben gerettet werden, sagte er. Die Empfehlung beruht auf Pilotversuchen mit rund 800.000 Kindern in Ghana, Kenia und Malawi. Unter den jungen Geimpften sind tödliche Krankheitsverläufe laut der WHO um 30 Prozent zurückgegangen. Das Vakzin sei sicher, betonte Tedros.



Jedes Jahr gibt es rund 200 Millionen Malaria-Infektionen, überwiegend in Afrika. Viele Menschen stecken sich mehrmals im Jahr an, typische Symptome sind Fieber, Schüttelfrost und in schweren Fällen Atemnot und Blutungen. 400.000 Menschen sterben jährlich dadurch, vor allem Kinder unter fünf Jahren. Afrikanische Länder verzeichnen 94 Prozent der weltweiten Malaria-Todesfälle.



Die Krankheit wird von verschiedenen Plasmodium-Parasiten ausgelöst, die durch infizierte Mücken auf Menschen übertragen werden. Der vom britischen Pharmakonzern GlaxoSmithKline entwickelte Impfstoff wirkt gegen den tödlichsten Malaria-Parasiten.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.