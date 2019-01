Bundesentwicklungsminister Müller hat bei seinem Besuch in Malawi weitere Hilfe für das Land zugesagt.

Zusätzlich zu den bereits geplanten 250 Millionen Euro sollten noch einmal acht Millionen Euro zur Verfügung gestellt werden, sagte der CSU-Politiker nach einem Treffen mit dem malawischen Staatspräsidenten Mutharika in Lilongwe. Zugleich forderte der Minister die Regierung des ostafrikanischen Landes auf, den Kampf gegen Korruption fortzusetzen und am Weg der Rechtssicherheit festzuhalten. Malawi zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt.



Auf seiner Reise besucht Müller auch Sambia; in Namibia sind Gespräche über die historische Verantwortung Deutschlands für die einstige Kolonie geplant.