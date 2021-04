In Malawi hat das höchste Gericht die Todesstrafe für verfassungswidrig erklärt.

Das teilte die malawische Menschenrechtskommission auf Twitter mit. In dem südostafrikanischen Land warteten bislang knapp 30 Personen auf die Vollstreckung eines Todesurteils.



Ein 2003 wegen Mordes verurteilter Mann hatte gegen seine Verurteilung und nach einem jahrelangen juristischen Streit Recht bekommen. Das Oberste Gericht entschied, dass das Recht auf Leben das höchste all jener Rechte sei, von denen die Verfassung keine Abweichung erlaube. Mit der Todesstrafe werde dieses Recht nicht nur missachtet, sondern abgeschafft.



Seit 1975 ist die Todesstrafe in Malawi nicht mehr vollstreckt worden. Der Menschenrechtsorganisation Amnesty International zufolge ist die Zahl der Hinrichtungen in afrikanischen Ländern südlich der Sahara im letzten Jahr von 25 auf 15 Fälle gesunken. Malawi ist das 22. Land dort, das die Todesstrafe abschafft.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.