In Malaysia hat Ministerpräsident Mahathir seinen Rücktritt eingereicht.

Nach Angaben seines Büros schickte er ein entsprechendes Gesuch an König Shah. Außerdem trat er als Vorsitzender seiner Partei Bersatu zurück. Diese wiederum verließ die Regierungskoalition.



Der 94-jährige Mahathir führte seit Mai 2018 eine Allianz aus mehreren Parteien an. Die Koalition kam auch dadurch zustande, dass er seinem langjährigen Rivalen Anwar zusicherte, ihm auf absehbare Zeit die Macht zu übertragen. Doch zuletzt machten in dem südostasiatischen Land Gerüchte die Runde, Mahathir wolle die Koalition aufkündigen und sich mit anderen Parteien zu einer neuen Regierung zusammentun. Am Wochenende führte er offenbar bereits dahingehende Gespräche.