Malaysia soll nach dem Rücktritt von Sultan Muhammad V. noch in diesem Monat einen neuen König bekommen.

Das teilte der Palast in Kuala Lumpur mit. Als Termin für die Wahl eines neuen Herrschers und seines Stellvertreters wurde der 24. Januar festgelegt. Der bisherige König Muhammad V. hatte am Sonntag überraschend abgedankt - ein Novum in der Geschichte des südostasiatischen Landes. Vermutet wird, dass der Schritt mit seiner Ehe mit einer ehemaligen russischen Schönheitskönigin zusammenhängt.



Malaysias Könige haben in der parlamentarischen Monarchie vor allem repräsentative Aufgaben. Die eigentliche Macht liegt beim Regierungschef.