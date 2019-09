In Malaysia hat eine große Supermarktkette alle palmöl-freien Waren aus ihrem Sortiment genommen.

Mit der Aktion will die Kette Mydin darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Rohstoff für die Wirtschaft des Landes ist. Ein Sprecher sagte, man wolle auch gegen die zunehmende Kritik an Palmöl protesieren. Der Rohstoff sei ein wichtiger Bestandteil in vielen Lebensmitteln und sorge beispielsweise dafür, dass Margarine streichfähig ist. Auch in Shampoos, Waschmitteln oder Seife kommt er zum Einsatz. Der Anbau von Palmöl ist in den letzten Jahren in die Kritik geraten. Unter anderem, weil dafür der Regenwald gerodet wird, mit teils drastischen Folgen für Menschen und Tiere. Palmöl wird vor allem in Malaysia und Indonesien produziert.