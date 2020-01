Malaysia hat im vergangenen halben Jahr rund 4.000 Tonnen Plastikmüll an Industrieländer zurückgeschickt.

Umweltministerin Yeo teilte in Jakarta mit, es habe sich um mehr als 150 Container gehandelt. Die Kosten für den Rücktransport hätten Importeure und Frachtunternehmen übernommen. Laut Yeo ging die Hälfte des illegalen Plastikmülls an Frankreich und Großbritannien zurück.



Malaysia ist zu einem der wichtigsten Ziele für Plastikmüll-Exporte aus aller Welt geworden, seit China die Einfuhr 2018 gesetzlich eingeschränkt hat. Die Behörden haben inzwischen an den großen Häfen die Maßnahmen gegen Müll-Schmuggel verschärft.