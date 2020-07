Der frühere Regierungschef von Malaysia, Najib, ist wegen Korruption zu zwölf Jahren Haft verurteilt worden.

Ein Gericht in der Hauptstadt Kuala Lumpur befand den 67-Jährigen für schuldig, umgerechnet rund acht Millionen Euro aus einem Staatsfonds veruntreut zu haben. Es war das erste Verfahren in einem Korruptionsskandal, in dem es insgesamt noch um deutlich mehr Geld geht.



Aus dem Staatsfonds waren zu Najibs Regierungszeit Milliardensummen veruntreut worden. Dem früheren Ministerpräsidenten wird vorgeworfen, das Geld unter anderem für den privaten Kauf von Luxuswohnungen und Kunstwerken verwendet zu haben. Er muss sich noch vier weiteren Verfahren stellen.