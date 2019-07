Der Maler Eberhard Havekost ist tot.

Er sei gestern im Alter von 52 Jahren gestorben, bestätigte sein Galerist Frank Lehmann der Deutschen Presseagentur. Havekost wurde 1967 in Dresden geboren und hat dort an der Hochschule für Bildende Künste studiert. Er lebte und arbeitete in Berlin und lehrte als Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie. Havekost zählte er zu den international angesehensten zeitgenössischen deutschen Künstlern.