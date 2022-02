Die kubanische Malerin Carmen Herrera starb im Alter von 106 Jahren. (xdpa/Richard Drew)

Sie starb im Alter von 106 Jahren in New York. Ihre Werke im Stil der abstrakten Geometrie mit klaren Linien, Formen und Farben gehören zu den Sammlungen bedeutender Museen. So finden sich die Bilder von Carmen Herrera etwa im Whitney Museum of American Art und dem Museum of Modern Art in New York oder der Tate Modern in London.

